Для босів Барси не став несподіванкою скандальний факс від лідера каталонців.

Керівництво Барселони знало, що Мессі планує відхід з табору "блаугранас", ще півтора місяця тому, стверджує Marca.

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Представники 33-річного аргентинця протягом літа неодноразово в неофіційних розмовах говорили функціонерам Барси про бажання форварда покинути команду. Проте, боси клубу ніяк не реагували на цю інформацію.

Нагадаємо, "блаугранас"отримали офіційний факс від Ліонеля про бажання змінити клуб. Основним претендентом на Мессі називають Манчестер Сіті.

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