Нападник Барси Ліонель Мессі зробив останній крок для повернення до тренувань.

Мессі здав тест на наявність коронавірусу і вже завтра повернеться до тренувань з Барселоною, якщо результат виявиться негативним, повідомляє Marca.

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Варто відзначити, що 33-річний аргентинець відмовлявся від проходження процедури разом з іншими гравцями, і Барсі довелось відправляти медиків до дому Ліонеля.

Нагадаємо, форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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