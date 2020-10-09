Завдяки реалізованому пенальті Ліонель Мессі приніс мінімальну перемогу збірній Аргентині у поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 проти Еквадору (1:0).

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Варто відзначити, що цей гол став тисячною результативною дією у кар'єрі зіркового форварда (705 голів та 295 асистів), повідомляє MisterChip.

Також Ліонель очолив рейтинг накращих пенальтистів південноамериканських кваліфікаційних матчів до ЧС, реалізувавши 6-й 11-метровий.

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#OJOALDATO - Con su tanto ante Ecuador, Messi llega a los MIL GOLES con participación directa (marcando o asistiendo) en su carrera profesional.



Barcelona: 634 goles y 255 asistencias.

Argentina: 71 goles y 40 asistencias.



TOTAL: 705 goles + 295 asistencias = 1000 pic.twitter.com/OBeKZDSaJG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 9, 2020