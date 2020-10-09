Мессі набрав 1000 очок за системою гол+пас у своїй кар'єрі
10:06 - Читать на русском
Аргентинський форвард Ліонель Мессі продовжує переписувати історію футболу.
Завдяки реалізованому пенальті Ліонель Мессі приніс мінімальну перемогу збірній Аргентині у поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 проти Еквадору (1:0).
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Варто відзначити, що цей гол став тисячною результативною дією у кар'єрі зіркового форварда (705 голів та 295 асистів), повідомляє MisterChip.
Також Ліонель очолив рейтинг накращих пенальтистів південноамериканських кваліфікаційних матчів до ЧС, реалізувавши 6-й 11-метровий.
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