Іспанці з легкою душею віддали три верхні позиції рейтингу фіналістам Ліги чемпіонів – несподівано між Лєвандовскі та Мбаппе опинився Кімміх. "Інопланетяни" – Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі – мусять бути розчаровані. Португалець опинився на п'ятому рядку, а капітан Барси закриває першу десятку.

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10. Ліонель Мессі

Він виграв нагороду "Пічічі" і став найкращим асистентом Ла Ліги (21). Але більшість заголовків у 2020 році були пов'язані не з футболом – вибуховий "бюрофакс" та інтерв'ю, в якому Лео заявив про своє бажання піти з Барселони.

9. Ерлінг Холанд

Холанд став одним із відкриттів року, забивши 32 голи у 31 матчі та здобувши нагороду "Golden Boy". Хочеться побачити, як він домінуватиме тривалий час чи то у Бундеслізі, чи деінде.

8. Мануель Нойєр

Жива легенда! Нойєр був надважливим для неймовірних п'яти трофеїв Баварії у 2020 році. У свої 34 він продовжує бити рекорди, такі як 200 "сухих матчів", і ставши першим гравцем, який виграв два требли.

7. Карім Бензема

Після відходу Кріштіану Роналду із Сантьяго Бернабеу француз став лідером клубу і наразі проходить через найкращий етап своєї кар'єри в Мадриді. Його голи та вплив призвели до того, що Реал повернув собі титул чемпіона Іспанії. Тепер ніхто не сумнівається, що Бензема є одним з найкращих нападників світу.

6. Неймар

Минулий сезон, безумовно, був для нього найкращим у столиці Франції. Неймар тягнув команду на собі і виграв для парижан ключові матчі. Він тепер здається щасливішим, попри травми і той факт, що його команда програла Баварії фінал Ліги чемпіонів.

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5. Кріштіану Роналду

Ненаситний, нестримний, невимовний. Здається, він рішуче налаштований показати футбольному світу, що не зупиняється, і це видно у рівні його гри за Ювентус та національну збірну.

У 2020 році Роналду забив найбільше голів у Серії А, а також досяг позначки у понад 100 м'ячів за Португалію.

4. Серхіо Рамос

Ще одна зірка, яка не проявляє жодних ознак старіння. Рамос є синонімом твердості, і не випадково найболючіші поразки Реала у 2020 році відбулися, коли він був відсутній.

3. Кіліан Мбаппе

Молодий француз був на відстані однієї гри від того, щоб здобути усі титули в 2020 році, але він не зміг показати найкращу гру у фіналі ЛЧ проти Баварії. Хоча Мбаппе – лідер наступного покоління, але чи буде ПСЖ достатньо великим для його амбіцій?

2. Йозуа Кімміх

Один з найкращих, якщо не найкращий, півзахисників світу. Успіхи Баварії у минулому році були б не можливими без нього. Він забив 7 голів та зробив 17 результативних передач, але скільки ж його захисні дії забезпечили безпеку власних воріт.

1. Роберт Лєвандовскі

Йому просто немає рівних. Найкращий бомбардир як у Бундеслізі, так і в Лізі чемпіонів, він ще один гравець, який доводить, що вік – йому зараз 32 – це лише цифра. І завдяки 55 голам та 10 передачам у 47 матчах цього року його вплив на результати Баварії важко переоцінити.

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