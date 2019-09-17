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Мессі може зіграти проти Борусії Д за однієї умови

18:04 316 Читать на русском
Мессі може зіграти проти Борусії Д за однієї умови
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі може зіграти у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

 

Як повідомляє Marca, Мессі вийде в другому таймі, якщо гра складатиметься вдало. Зазначається, що тренер і його штаб вже обговорили це з капітаном команди.

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Додається, що важливу роль у цьому рішенні зіграв процес відновлення Мессі від травми в останні кілька днів.

Нагадаємо, аргентинець ще не виходив на поле у сезоні 2019/20 через травму литкового м'яза, а "блаугранас" не найкращим чином розпочали кампанію у Ла Лізі, двічі втративши очки у чотирьох турах.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Борусія Дортмунд - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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