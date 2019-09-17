Мессі може зіграти проти Борусії Д за однієї умови

Ліга чемпіонів — 18:31 370
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Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли
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Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 15:37 9229
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"Якби його відпустили з "Динамо" раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін
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Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи ДитятьєваОвертайм — 13:30 5618
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Шахтар – Манчестер Сіті: Тайсон повернувся до тренувань та сподівається вийти на полеЛіга чемпіонів — 11:32 963