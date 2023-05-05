Челсі став одним з клубів, які пов'язують з інтересом до Ліонеля Мессі, повідомляє Daily Mail.

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Лондонці можуть скористатись тим, що Барселона має фінансові проблеми, які не дозволяють повернути Лео на Камп Ноу. У трансфері перш за все зацікавлений власник Челсі Тодд Бьолі, який хоче підписати одного з найкращих гравців у історії, аби реабілітуватись за провал у цьому сезоні.

Нагадаємо, що днями Мессі злітав до Саудівської Аравії, не отримавши схвалення від клубу. Він попередив ПСЖ про свою поїздку, але клуб відмовив гравцеві. Незважаючи на відмову, аргентинець все одно вирушив на Близький Схід.

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