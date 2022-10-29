"Мессі нинішній і колишній відрізняється від усіх футболістів. Він номер один. Єдине, що він зробив – це виріс, покращив себе, зробив кращими своїх товаришів.

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Команда з Мессі має дуже важливий елемент для здобуття перемог та титулів. Я не бачив, щоб хтось робив те, що він робить. Повернення до Барселони ніколи не буває легким, але Лео цілком може повернутися. Це все ще можливо", – сказав Іньєста у коментарі TyC Sports.

Нагадаємо, чинний контракт Мессі з ПСЖ завершується влітку, однак французький гранд нібито налаштований утримувати 35-річного аргентинця.

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