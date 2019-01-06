Мессі може повернутись у збірну Аргентини наприкінці березня

Форвард Барселони Ліонель Мессі може незабаром відновити виступи у складі збірної Аргентини.

За інформацією Marca, збірна Аргентини планує провести товариський матч проти Венесуели наприкінці березня. Очікується, що Мессі може повернутись у збірну саме у цій зустрічі.

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Повідомляється, що наразі федрація футболу Аргентини веде перемовини щодо місця проведення поєдинку. Розглядаються стадіон Сантьяго Бернабеу та Ванда Метрополітано в Мадриді, а також Камп Ноу в Барселоні.

Нагадаємо, Ліонель призупинив свої виступи за "альбіселестес" після вильоту національної команди з Мундіалю в Росії. Тоді збірна Аргентини дійшла до 1/8 фіналу, де програла команді Франції.

До слова, Мессі – найкращий бомбардир в історії своєї національної команди. У його активі 65 голів у 123 матчах.

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