Хорхе Мессі, батько та за сумісництвом агент форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, припустив, що аргентинець зможе повернутись до рідних пенат.

Батько Мессі прибув до Барселони, проте мета його візиту невідома. Журналісти ж спробували дізнатись, чи може його син, Лео, в майбутньому знову стати гравцем "блаугранас".

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"Сподіваюсь, одного разу", – наводить слова Хорхе Мессі Marca. Раніше повідомлялось, що він контактував з Барселоною щодо можливого камбеку Ліонеля на Камп Ноу.

Нагадаємо, влітку 2021 року Мессі покинув Барселону та став гравцем ПСЖ, головною причиною стали фінансові проблеми каталонців. У поточному сезоні Лео зіграв у 33 поєдинках за парижан, в яких відзначився 11 голами та 13 асистами.

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