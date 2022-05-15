Мессі може повернутись до Барселони – про камбек заговорив його батько
Хорхе Мессі, батько та за сумісництвом агент форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, припустив, що аргентинець зможе повернутись до рідних пенат.
Батько Мессі прибув до Барселони, проте мета його візиту невідома. Журналісти ж спробували дізнатись, чи може його син, Лео, в майбутньому знову стати гравцем "блаугранас".
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"Сподіваюсь, одного разу", – наводить слова Хорхе Мессі Marca. Раніше повідомлялось, що він контактував з Барселоною щодо можливого камбеку Ліонеля на Камп Ноу.
Нагадаємо, влітку 2021 року Мессі покинув Барселону та став гравцем ПСЖ, головною причиною стали фінансові проблеми каталонців. У поточному сезоні Лео зіграв у 33 поєдинках за парижан, в яких відзначився 11 голами та 13 асистами.
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