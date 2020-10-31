"Мессі заслужив право самому обирати своє майбутнє. У цьому плані він матиме велику свободу. Я б хотів підписати з ним так званий "відкритий контракт". Суть у чому – Лео може завершити кар'єру, коли захоче. Я був би радий, якщо він попросить відпустити його на рік у Ньюеллс Олд Бойз (рідний клуб аргентинця – прим.), після чого повернеться в Барселону, щоб більше ніколи з неї не піти.

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Ми переговоримо з батьком Мессі ще до виборів президента клубу. У нас є плани щодо Мессі. Він може стати для Барселони аналогом Майкла Джордана – на його імені клуб зможе заробляти великі гроші. Об'єднання брендів Барселони та Мессі буде корисним для обох сторін. Ми можемо зробити з нього нового Джордана", – цитує Фарре AS.

Нагадаємо, контракт аргентинця з Барсою розрахований до 30 червня 2021-го. Ліонель хотів піти ще цього літа, проте в підсумку залишився в клубі.

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