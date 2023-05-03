Після домашньої поразки від Лор'яна (1:3) Мессі вирушив у Саудівську Аравію для виконання спонсорського контракту. Як з'ясувалося, згоди тренера та керівництва на цю поїздку 35-річний форвард не отримував, за що буде покараний.

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Окрім відсторонення на два тижні та позбавлення зарплати за цей період, Лео загрожує бан до кінця сезону. Існує ймовірність, що Мессі взагалі більше не зіграє за ПСЖ. Про це повідомив журналіст New York Times Тарік Панджа у Twitter.

За його словами, все це свідчить, що у наступному сезоні Мессі гратиме в іншому місці. У Франції теж стверджують, що ПСЖ не буде продовжувати контракт із чемпіоном світу, який так і не привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів. Угода аргентинця завершується влітку, а серед варіантів продовження кар'єри – США, Саудівська Аравія та Барселона.

До слова, офіційної інформації про санкції щодо Мессі все ще немає. Французькі ЗМІ інформують, що Лео та його оточення не отримували жодних повідомлень про покарання.

ПСЖ лідирує у чемпіонаті Франції з 5-очковим відривом. Команді Крістофа Гальтьє залишилося зіграти 5 матчів – проти Труа, Аяччо, Осера, Страсбура та Клермона.

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