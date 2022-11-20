Ліонель Мессі до кінця кар'єри має шанс показати себе у ще одному топ-чемпіонаті.

Манчестер Сіті виглядає одним з ймовірних напрямків для аргентинця влітку 2023 року, повідомляє El Nacional.

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Здавалося, що у 35-річного Мессі будуть лише 2 варіанти – продовження контракту з ПСЖ або казкове повернення до Барселони вільним агентом. Втім, Лео може пошукати новий виклик, допоки залишаються сили виступати на топ-рівні. Манчестер Сіті робив спроби підписати суперзірку у 2020-му, а от у 2021-му витратив 100 млн фунтів на Джека Гріліша і не міг нав'язати конкуренцію ПСЖ.

Переїзд на Етіхад може відновити союз Мессі з Гвардіолою, а також створити галактичний трикутник з де Брюйне та Холандом. Щоправда, жодних рішень не буде до завершення чемпіонату світу, куди Лео приїхав здобувати "золото" для Аргентини.

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