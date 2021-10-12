"Я розповів вам деталі, що трапилось тоді у Барселоні. Ми зателефонували Луїсу Суаресу. При всій повазі, я не дзвонив Лео, але я розмовляв з Луїсом, щоб розпитати, як Мессі почувається, які у нього бажання і чи є взагалі можливість, щоб він прийшов в Атлетіко. Зрештою, все вирішилось за три години, адже ПСЖ був одержимий цією ідеєю.

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Не було такої можливості, щоб запросити його в команду. Він завжди був у Барселоні, я ж був у Атлетіко. Якщо ви спитаєте мене, де повинен грати Мессі, я вам відповім, що у клубі, який хоче перемагати, у клубі, який знає, що потрібно для звитяг. Неважливо, як Ліонель грає, а важлива жага команди до перемог. Не думайте про нього, думайте про команду", – цитує Сімеоне AS.

Нагадаємо, влітку Ліонель Мессі був змушений попрощатися з Барселоною і приєднався до ПСЖ. Наразі в активі аргентинця 1 гол (у Лізі чемпіонів) у 5 поєдинках за французів.

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