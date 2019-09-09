toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Венгер: Арсенал хотів підписати Мессі разом з Фабрегасом

00:05 197 Читать на русском
Венгер: Арсенал хотів підписати Мессі разом з Фабрегасом
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер розповів про те, як "каноніри" хотіли підписати форварда Барселони Ліонеля Мессі.

"У житті нам доводиться жити з жалем, з невдалими угодами. Однією з таких був Мессі. Коли ми підписали Сеска Фабрегаса, ми обговорювали Мессі.

Венгер хоче відновити тренерську кар'єру

У той час у Барселони була дуже сильна молодіжна команда. Мессі, Піке і Фабрегас, які виділялися в ті роки. Піке і Фабрегас в результаті приїхали в Англію, Мессі залишився в Іспанії. Ми цікавилися ним, але він був недоторканним", – сказав Венгер beIN Sport.

Ліонель Мессі провів усю кар'єру в Барселоні, тоді як Фабрегас виступав у складі Арсенала з 2003 по 2011 роки.

"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в Мадриді

blog_ava
Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси
8 вересня
20726
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Арсенал Арсенал Барселона Барселона Англія Арсен Венгер Арсен Венгер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
51
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук