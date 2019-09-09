Венгер: Арсенал хотів підписати Мессі разом з Фабрегасом

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер розповів про те, як "каноніри" хотіли підписати форварда Барселони Ліонеля Мессі.

"У житті нам доводиться жити з жалем, з невдалими угодами. Однією з таких був Мессі. Коли ми підписали Сеска Фабрегаса, ми обговорювали Мессі.

Венгер хоче відновити тренерську кар'єру

У той час у Барселони була дуже сильна молодіжна команда. Мессі, Піке і Фабрегас, які виділялися в ті роки. Піке і Фабрегас в результаті приїхали в Англію, Мессі залишився в Іспанії. Ми цікавилися ним, але він був недоторканним", – сказав Венгер beIN Sport.

Ліонель Мессі провів усю кар'єру в Барселоні, тоді як Фабрегас виступав у складі Арсенала з 2003 по 2011 роки.

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