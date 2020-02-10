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Мессі міг би грати разом з Роналду, – колишній спортдир Барселони не виключає, що аргентинець знайде новий клуб

16:40 375 Читать на русском
Мессі міг би грати разом з Роналду, – колишній спортдир Барселони не виключає, що аргентинець знайде новий клуб
Ліонель Мессі / Reuters

Колишній спортивний директор Барселони Арієдо Брайда не впевнений, що Ліонель Мессі залишиться на Камп Ноу після завершення сезону.

"Лео – видатний гравець, ми всі це знаємо. У Барселоні у нього все добре, як і у його сім'ї, йому дуже важко піти. Однак, в сучасному футболі все можливо, тому я не виключаю нічого.

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Все залежить від ситуації на ринку. Він дуже дорогий гравець, з дуже високою зарплатою, але з ним все стає можливим, Лео виправить усі помилки. Я повторюю: на мою думку, йому важко покинути Барселону, навіть якщо це можливо.

Мессі і Роналду? Це два чудові гравці, які могли б виступати під керівництвом правильного тренера. На мій погляд, Мессі і Роналду можуть грати разом. На жаль, сьогодні ми завжди говоримо лише про них двох, інших немає", – розповів Брайда в коментарі Radio Anch'io Sport.

Чинна угода зіркового нападника з каталонцями розрахована до літа 2021 року. В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 18 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 11-ма асистами.

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