Ліга 1, 30 тур

Страсбур – Ланс – 1:0

Гол: Ажорк, 67 (пен.)

Нереалізований пенальті: Гамейро, 71 (С)

Клермон – Нант – 2:3

Голи: Хауї, 58, Абдул Самед, 63 – Бла, 43 (пен.), Чірівелья, 62, Коло-Муані, 67

Вилучення: Абдул Самед, 72 (К)

Метц – Монако – 1:2

Голи: Амаду, 62 – Бен-Єддер, 46, Боаду, 72

Монпельє – Брест – 1:2

Голи: Саваньє, 90+3 (пен.) – Сатріано, 69, Онора, 79

Сент-Етьєн – Марсель – 2:4

Голи: Буанга, 9, Дуат, 86 – Пайє, 45+1 (пен.), Колодзейчак, 60 (аг), Дьєнг (пен.), 68, Харіт, 73

Труа – Реймс – 1:0

Гол: Ріпар, 90+2

Вилучення: Матусіва, 54

ПСЖ – Лор'ян – 5:1

Голи: Неймар, 12, 90, Мбаппе, 28, 67, Мессі, 73 – Моффі, 56

Страсбур закріпив свої претензії на зону Ліги чемпіонів перемогою над Лансом. Господарі упродовж кількох хвилин двічі били пенальті – Ажорк свою спробу використав, а от Гамейро програв дуель кіперу.

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Нант перестріляв Клермон, а Монако таки дотиснув Метц. Поєдинок Сент-Етьєна і Марселя колись міг бути окрасою всієї Європи, але зараз команди відверто на різних рівнях. Провансальці йдуть на другому місці і не помітили спротиву принципового суперника, який бовтається у зоні вильоту.

ПСЖ може розважатися в чемпіонаті, оскільки в решті турнірів цього сезону свій шлях вже завершив. Нарешті сталася історична подія – Мессі, Мбаппе і Неймар разом забили в одному матчі. Молодь "скинулася" по дублю, а Лео скромно залишив контрольний автограф у воротах бідного Лор'яна. Божевільний Кіліан оформив 2+3, змушуючи фанатів Реала облизуватися заздалегідь.

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