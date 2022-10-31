Аргентинський суперстар Ліонель Мессі вирішить своє майбутнє після чемпіонату світу в Катарі.

Інтер Маямі впевнений, що влітку вдасться підписати Мессі, повідомляє The Athletic. Переговори тривають роками, але зараз у клубі Бекхема приїзд Ліонеля вважається найбільш реальним.

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Представники Інтера багато разів зустрічалися з батьком Мессі. Американський клуб сподівається, що аргентинець підпише контракт у найближчі місяці. Мессі прийме рішення після ЧС-2022.

Барселона також спробує підписати Мессі вільним агентом, додає джерело. Через пів року в Лео завершується контракт з ПСЖ. Париж зацікавлений у продовженні співпраці, але на скромніших умовах.

До слова, Мессі остаточно адаптувався у Парижі та демонструє розкішну результативність: 12 голів та 13 асистів у 17 поєдинках поточного сезону.

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