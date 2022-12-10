Португалець поки не може похизуватися феєричними виступами на ЧС-2022, тому його товаришу і улюбленому інтерв'юеру доводиться перемикатися на конкурентів.

Мессі зірвався після виходу у півфінал ЧС-2022 – знищив суддю, ван Гала і обізвав когось "придурком"

Вчора Морган пильно стежив за матчем Нідерланди – Аргентина, зокрема за Мессі. Спочатку англієць похвалив Лео за чудовий асист на Моліну, але все же не оминув нагоди уколоти за очевидну гру рукою і нібито поблажку з боку арбітра. "Мессі мав піти з поля. Потрібно було йому показати другу жовту і вилучити", – написав Морган у Twitter.

Нагадаємо, саме цьому журналісту Роналду дав скандальне інтерв'ю, яке призвело до розірвання контракту з МЮ. Пірс постійно вихваляє Кріша на публіку, виконуючи роль своєрідного "адвоката".

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала