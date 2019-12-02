Мессі мав отримати на 10 "Золотих м'ячів" більше за Роналду, – директор Барселони

Виконавчий директор Барселони Хав'єр Бордас вважає, що Ліонеля Мессі недооцінюють.

"У Мессі має бути на 10 "Золотих м'ячів" більше, ніж у Роналду", – цитує Бордаса Mundo Deportivo.

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Зірковий форвард Браселони вже здобув 5 "Золотих м'ячів", як і Кріштіану Роналду. Ліонель має високі шанси обігнати португальця вже сьогодні, 2 грудня, адже він є основним кандидатом на отримання "Золотого м'яча-2019".

Варто відзначити, що нападник Ювентуса вирішив проігнорувати цьогорічну церемонію вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди.

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