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Мессі, Лєвандовскі та Лукаку потрапили до команди тижня в Лізі чемпіонів

18:32 192 Читать на русском
Мессі, Лєвандовскі та Лукаку потрапили до команди тижня в Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Офіційний сайт УЄФА назвав команду тижня в Лізі чемпіонів за підсумками 5-го туру групового етапу.

Лише Баварія, яка знищила Црвену Звезду з рахунком 6:0, делегувала до символічної команди двох своїх гравців. Решта клубів представлені одним виконавцем.

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Воротар: Михайло Кержаков (Зеніт);

Захисники: Свен Бендер (Байєр), Деян Ловрен (Ліверпуль), Серж Ор'є (Тоттенхем);

Півзахисники: Енок Мвепу (Зальцбург), Еміль Форсберг (РБ Лейпциг), Корентен Толіссо (Баварія), Хакім Зієш (Аякс);

Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Ліонель Мессі (Барселона).

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