Мессі, Лєвандовскі та Лукаку потрапили до команди тижня в Лізі чемпіонів

Офіційний сайт УЄФА назвав команду тижня в Лізі чемпіонів за підсумками 5-го туру групового етапу.
Лише Баварія, яка знищила Црвену Звезду з рахунком 6:0, делегувала до символічної команди двох своїх гравців. Решта клубів представлені одним виконавцем.
Барселона – Борусія Д: фіаско Люсьєна Фавра, Мессі маскує проблеми каталонців і підтверджує претензії на "Золотий м'яч"
Воротар: Михайло Кержаков (Зеніт);
Захисники: Свен Бендер (Байєр), Деян Ловрен (Ліверпуль), Серж Ор'є (Тоттенхем);
Півзахисники: Енок Мвепу (Зальцбург), Еміль Форсберг (РБ Лейпциг), Корентен Толіссо (Баварія), Хакім Зієш (Аякс);
Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Ліонель Мессі (Барселона).
"Шахтар полюбляє інтриги": такий Ман Сіті варто було перемагати, золоті слова покійного тренера і ризик перед Аталантою