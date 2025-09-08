Ліонель Мессі провів прощальний офіційний матч за збірну Аргентини на рідній землі – на стадіоні Монументаль команда впевнено розгромила Венесуелу 3:0, а капітан оформив дубль. Атмосфера свята була особливою, адже фанати вшановували легенду, для якої це був останній офіційний вихід у футболці збірної перед своїми уболівальниками.

Втім, не обійшлося без напружених моментів. У мережу потрапили кадри, на яких Мессі та досвідчений венесуельський хавбек Томас Рінкон з’ясовують стосунки у підтрибунному тунелі. На відео видно, як гравці сходяться обличчям до обличчя, і партнерам доводиться їх розбороняти.

Суперечка почалася ще після першого тайму, коли Рінкон наздогнав Мессі та дорікнув йому за епізод у грі, навіть злегка штовхнувши аргентинця. Це викликало миттєву реакцію десятого номера, однак Саломон Рондон швидко втрутився та розняв футболістів, не дозволивши ситуації перерости у більший конфлікт.

Messi discute com Tomás Rincón, do Santos, no túnel de Argentina x Venezuela.



Fato aconteceu na última quinta-feira (04) no intervalo do jogo, quando os dois times estavam indo para os vestiários.



Via: @geglobo



️Reprodução pic.twitter.com/KmxGZbTg0F — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 6, 2025

Дубль Мессі у прощальному матчі, парад однакових перемог – визначилися основні учасники ЧС-2026 від Південної Америки