Мессі "коронував" свою дружину – наймиліше фото дня

Форвард Барселони Ліонель Мессі відверто дав зрозуміти своїм фанаткам, що у них немає шансів.

Ліонель Мессі довів, що він не тільки першокласний футболіст, а і зразковий сім'янин.

Мессі – автор найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Зірковий нападник опублікував в Instagram фото своєї дружини Антонелли Рокуццо з підписом "Моя королева".

Ліонель та Антонелла одружились лише у 2017 році, хоча зустрічались ще з підліткового віку. Пара виховує трьох синів – Тьяго, Матео і Чіро.

В поточному сезоні Ла Ліги 33-річний Мессі провів 29 матчів, в яких відзначився 33-ма голами та 14-ма асистами.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив