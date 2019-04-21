toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мессі "коронував" свою дружину – наймиліше фото дня

06:00 283 Читать на русском
Мессі "коронував" свою дружину – наймиліше фото дня
Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо / Фото blitz.al

Форвард Барселони Ліонель Мессі відверто дав зрозуміти своїм фанаткам, що у них немає шансів.

Ліонель Мессі довів, що він не тільки першокласний футболіст, а і зразковий сім'янин.

Мессі – автор найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Зірковий нападник опублікував в Instagram фото своєї дружини Антонелли Рокуццо з підписом "Моя королева".

Ліонель та Антонелла одружились лише у 2017 році, хоча зустрічались ще з підліткового віку. Пара виховує трьох синів – Тьяго, Матео і Чіро.

В поточному сезоні Ла Ліги 33-річний Мессі провів 29 матчів, в яких відзначився 33-ма голами та 14-ма асистами.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Барселона Барселона Іспанія Антонелла Рокуццо Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
48
хв
Евертон
15:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук