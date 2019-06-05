toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ

Мессі: Кажуть, що ми з батьком підбираємо гравців для збірної Аргентини, але це брехня

21:35 106 Читать на русском
Мессі: Кажуть, що ми з батьком підбираємо гравців для збірної Аргентини, але це брехня
Ліонель Мессі / AP

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився очікуваннями від Копа Амеріка-2019.

"Ми підходимо до турніру з тими ж завданнями, що й завжди. Але реальність така, що збірна переживає зміну поколінь, для більшості гравців це буде перший великий турнір на рівні національних команд.

Збірна Аргентини оголосила заявку на Копа Амеріка – знову без Ікарді

Однак це зовсім не означає, що Аргентина не буде боротися за трофей. Як і раніше, ми перебуваємо серед претендентів на перемогу в турнірі. Можливо, наші шанси оцінюються нижче, ніж в попередні роки, але ми будемо боротися за перемогу.

Тренер збірної Аргентини пояснив, чому деякі зірки не потрапили до заявки на Копа Амеріка

Про мого батька ходить набагато більше пліток, ніж про деяких футболістів. Він перебуває в центрі уваги ЗМІ у багатьох моментах, які виглядають абсурдно. Кажуть, що ми з ним підбираємо для збірної гравців, але це все брехня", – цитує Мессі Marca.

blog_ava
Фонсека і Рома досягли згоди – на місце португальця може прийти екс-асистент Луческу
11:50
3682
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Світ Аргентина Аргентина Копа Амеріка Копа Амеріка-2019
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
8
хв
Бразилія
03:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук