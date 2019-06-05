Мессі: Кажуть, що ми з батьком підбираємо гравців для збірної Аргентини, але це брехня

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився очікуваннями від Копа Амеріка-2019.

"Ми підходимо до турніру з тими ж завданнями, що й завжди. Але реальність така, що збірна переживає зміну поколінь, для більшості гравців це буде перший великий турнір на рівні національних команд.

Збірна Аргентини оголосила заявку на Копа Амеріка – знову без Ікарді

Однак це зовсім не означає, що Аргентина не буде боротися за трофей. Як і раніше, ми перебуваємо серед претендентів на перемогу в турнірі. Можливо, наші шанси оцінюються нижче, ніж в попередні роки, але ми будемо боротися за перемогу.

Тренер збірної Аргентини пояснив, чому деякі зірки не потрапили до заявки на Копа Амеріка

Про мого батька ходить набагато більше пліток, ніж про деяких футболістів. Він перебуває в центрі уваги ЗМІ у багатьох моментах, які виглядають абсурдно. Кажуть, що ми з ним підбираємо для збірної гравців, але це все брехня", – цитує Мессі Marca.