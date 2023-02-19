Чемпіон світу перед матчем Ліги 1 проти Лілля зголив бороду, чим неабияк здивував фанатів.

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У грі Ліги чемпіонів проти Баварії посеред тижня 35-річний Мессі ще був з густою рослинністю на обличчі. Ймовірно, Лео поголився на фарт, адже останні тижні відверто не вражали. ПСЖ програв 3 матчі поспіль, у двох аргентинець не зміг забити, один пропустив через травму.

Додамо, що поєдинок парижан проти Лілля розпочався о 14:00 за київським часом. Компанію Мессі в атаці склали Неймар і Мбаппе.

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