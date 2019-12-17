Мессі імпонує грати проти Реала на Сантьяго Бернабеу – форвард назвав причини

Зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі поділився очікуваннями від матчу проти Реала в рамках 10-го туру Прімери.

"Коли ми граємо на Бернабеу (стадіон Реала – прим.), з'являється більше вільних зон. Вони більше атакують, бо вони грають вдома і становище зобов'язує, фанати також женуть їх вперед.

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На Камп Ноу гравці Реала постають іншою командою. Вони довше тримають м'яч, грають щільніше і контратакують, використовуючи швидких гравців. Ми ж граємо однаково всі 90 хвилин. Гра стає більш закритою", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, до Ель Класіко Барса підходить лідером турнірної таблиці, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. Матч відбудеться 18 грудня, початок о 21:00.

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