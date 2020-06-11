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Мессі і Роналду у топ-10 найкращих спортсменів XXI століття – обидва далекі від вершини рейтингу

17:43 292 Читать на русском
Мессі і Роналду у топ-10 найкращих спортсменів XXI століття – обидва далекі від вершини рейтингу
Мессі та Роналду / Getty images

Ліонель Мессі та Крішітану Роналду стали єдиними футболістами, які потрапили до першої десятки.

Рейтинг склало авторитетне іспанське видання Marca. Загалом у списку 100 найкращих спортсменів за підсумками XXI століття. У топ-10 потрапили лише двоє футболістів – аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі і португальський форвард Ювентуса Кріштіану Роналду.

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Найкращим став 23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс. Друге місце посів багаторазовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор Усейн Болт. До першої трійки також потрапив легендарний тенісист Роджер Федерер.

Топ-10 найкращих спортсменів XXI століття:

1. Майкл Фелпс (плавання)
2. Усейн Болт (біг)
3. Роджер Федерер (теніс)
4. Рафаель Надаль (теніс)
5. Кобі Браянт (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Ліонель Мессі (футбол)
8. Льюїс Хемілтон (автогонки)
9. Валентіно Россі (мотогонки)
10. Кріштіану Роналду (футбол).

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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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