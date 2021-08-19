Європейський футбольний союз пропонує обрати гравця, який найкраще проявив себе у сезоні 2021/22.

До трійки фіналістів голосування увійшли Кевін де Брюйне, Жоржінью та Н'Голо Канте, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА номінував трьох гравців на звання найкращого гравця сезону Ліги Європи

Бельгієць з Манчестер Сіті дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, а зі збірною зупинився на стадії чвертьфіналу Євро. Дует з Челсі може похизуватися перемогою в Лізі чемпіонів, а Жоржінью ще й тріумфував на Євро. Звичні монстри таких номінацій цього разу опинились за межами трійки лідерів – Мессі четвертий, а Роналду дев'ятий.

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Переможець буде оголошений 26 серпня на жеребкуванні групового етапу ЛЧ в Стамбулі. До списку жюрі увійшли 24 тренери команд-учасниць Євро-2020, 80 тренерів клубів, які брали участь в групових раундах Ліги чемпіонів і Ліги Європи в минулому сезоні, а також 55 журналістів з кожної національної асоціації, що входить в УЄФА.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі