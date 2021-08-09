Французький гранд і представники 34-річного форварда досі не досягли повної згоди, інформує журналіст Жульєн Майнард.

Барселона зазнає вагомих втрат з відходом Мессі – цифри вражають

Наразі Мессі залишається в Барселоні та чекає остаточного вирішення ситуації. Сторони зберігають оптимізм щодо позитивного завершення переговорів, однак повністю виключати різкої зміни також не варто. Раніше повідомлялось, що Мессі в Парижі буде отримувати 35-40 млн на рік.

Нагадаємо, аргентинець перебуває у статусі вільного агента з 1 липня. Барселона прагнула втримати легенду, проте не змогла "втиснутись" у фінансові обмеження Ла Ліги.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє