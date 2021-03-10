Ультрас французького клубу зібралися біля готелю, де зупинилися Мессі і компанія. Навколо приміщення лунали феєрверки та гучні вибухи, які точно не сприяли міцному сну "блаугранас".

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Таку акцію можна вважати своєрідною помстою фанів ПСЖ. Їхні улюбленці також пережили неприємну ніч перед першим матчем у Барселоні. Щоправда, це не завадило підопічним Почеттіно здобути розгромну перемогу 4:1.

Матч-відповідь у Парижі відбудеться сьогодні (10 березня), стартовий свисток пролунає о 22:00.

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