Інтер Маямі поступився Ванкуверу в першому матчі півфіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ 2025. 1/2 фіналу, перший матч.

Ванкувер – Інтер Маямі – 2:0

Голи: Вайт, 24, Берхалтер, 85

Інтер Маямі вийшов у зірковому складі – в основі вийшли Жорді Альба, Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Лео Мессі. Проти них вийшов Ванкувер, у складі якого немає зірок взагалі. Втім, саме команда з Канади повела в рахунку на 24-й хвилині: Віте з лінії штрафного м'яко накинув у район воротарського, а Браян Вайт відірвався від захисника і головою відправив м'яч у ворота – 1:0!

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До перерви Мессі мав дві нагоди, але спершу пробив вище воріт, а друга спроба прийшлась прямо в руки воротарю. У другій половині Лео мав шанс зі штрафного, але знову голкіпер досить легко зловив м'яч. А на 85-й хвилині Ванкувер покарав Інтер Маямі – Берхалтер замкнув передачу з правого краю штрафного, поставивши крапку в зустрічі.

Додамо, що матч-відповідь відбудеться на полі клубу Бекхема і запланований на 1 травня. В іншому півфіналі мексиканські Тігрес та Крус Асуль не змогли виявити сильнішого – нічия 1:1.

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