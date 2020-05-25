Мессі хотів піти з Барселони після того, як його залишили на лаві запасних

32-річний нападник Барселони Ліонель Мессі кілька разів роздумував над відходом з клубу.

Нагадаємо, днями колишній директор Інтер Марко Бранка зізнався, що аргентинець був близьким до переходу в міланський клуб. Як виявилося, це не єдиний випадок, коли Ліонель міг покинути Барселону. Про це повідомив журналіст Mundo Deportivo Франсеск Агілар у Twitter.

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"Мессі кілька разів був близьким до відходу з Барси. Пропозиція Інтера була не єдиною. Ліонель думав над відходом в період проблем з іспанською податковою, а також тоді, коли Луїс Енріке залишив його в запасі на виїзний матч проти Сосьєдада", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Мессі дебютував за Барселону в 2004 році та провів у клубі всю професіональну кар'єру. Аргентинець встиг виграти 4 Ліги чемпіонів, 10 титулів чемпіона Іспанії та 6 "Золотих м'ячів". Його контракт розрахований до літа 2021 року.

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