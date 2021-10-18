Нападник Барселони Серхіо Агуеро все ще може здійснити мрію зіграти з Ліонелем Мессі за один клуб.

Влітку Агуеро перебрався до Барселони, але Мессі не зміг підписати новий контракт і був змушений перейти у ПСЖ. Тепер Лео хоче бачити Серхіо в Парижі, стверджує El Nacional.

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За інформацією видання, французький гранд готовий задовольнити забаганку своєї зірки. Однак ПСЖ для цього доведеться попрощатися з кимось зі своїх форвардів. Виходом може стати обмін Агуеро на Ікарді, який парижани планують запропонувати Барселоні.

До слова, Мауро свого часу перебував у кантері каталонців, але шансу в головній команді не дочекався. Окрім того, у Мессі та Ікарді дуже непрості взаємини, що й може спонукати останнього погодитися на такий сценарій.

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