Хорхе Мессі, батько зіркового форварда Барси, повечеряв із президентом клубу Жоаном Лапортою, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на TV-3.

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Сторони обговорювали майбутнє 33-річного аргентинця, і підсумками діалогу обидві сторони залишились задовлені. Ліонель знає про фінансові справи клубу і готовий піти на зниження запрплати удвічі. Натомість Мессі хоче отримати від "блаугрнас" гнучкий контракт на 10 років, за яким він два роки проведе у статусі гравця Барси, потім завершить кар'єру в МЛС, а вже після цього повернеться у каталонський клуб на посаду у спортивному департаменті.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з Барселоною розрахований до липня.

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