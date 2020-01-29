Мессі гратиме стільки, скільки захоче, – Маскерано

Колишній хавбек Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано поділився думками щодо особливостей гри свого багаторічного партнера Ліонеля Мессі.

"Лео гратиме стільки, скільки захоче. Його розуміння гри унікальне.

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Це дає йому потенціал грати до необхідного віку. З цієї причини Мессі менше залежить від фізичних здібностей, оскільки його переваги в голові. Всі заздалегідь знають, що він робитиме на полі, однак Лео все одно знаходить вільний простір. Це божевільна річ, ця гра належить йому", – розповів Маскерано у коментарі TyC Sports.

Нагадаємо, чинний контракт Мессі з Барселоною розрахований до літа 2021 року, однак після кожного сезону аргентинець має право покинути Камп Ноу безкоштовно і перейти в інший клуб (але не з Європи).

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