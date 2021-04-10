"Тренування з Мессі нікому не подобалися, бо забрати у нього м'яч просто неможливо. Але за межами поля він був дуже сором'язливою людиною, і Роналдінью дбав про нього. Я пам'ятаю, як Мессі готував каву для Ронні і не смів казати жодного слова, але на полі він перетворювався в монстра.

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Я ніколи не бачив когось настільки здібного, як він був тоді в 17 або 18 років. Він вкусив би вас за щиколотки, якби втратив м'яч, він не міг з цим змиритися. Можна було помітити, що він стане чимось більшим, але я ніколи не очікував, що він стане найкращим футболістом в історії футболу. У той час орієнтиром був Роналдінью, і він був найкращим, кого я коли-небудь бачив з точки зору чистої якості. Мессі відрізнявся від нього", – заявив Орланді в коментарі Goal.

Додамо, що іспанець виступав за Барсу Б з 2005 по 2007 роки і лише одного разу вийшов у складі першої команди "блаугранас".

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