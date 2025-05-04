Інтер Маямі без проблем обіграв Нью-Йорк Ред Буллз (4:1) у 11 турі МЛС. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Інтер Маямі – Нью-Йорк Ред Буллз – 4:1

Голи: Піко, 9, Вейгандт, 33, Суарес, 39, Мессі, 67 – Софо, 43

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Інтер Маямі розгромив гостей з Нью-Йорка. Ще до перерви Мессі і Ко оформили собі комфортну перевагу у три м'ячі. Гол у свій актив записав Луїс Суарес, який вперше забив за дев'ять матчів. Безгольову серію перервав і Мессі. Лео не міг забити чотири матчі поспіль.

Команда Шупо-Мотінга, екс-нападника ПСЖ і Баварії, спромоглася лише на гол престижу. Інтер Маямі таким чином набрав 21 бал і перебуває на четвертій сходинці, а Нью-Йорк Ред Буллз розташувався на дев'ятому місці з 15 очками.