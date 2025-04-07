Інтер Маямі зіграв з Торонто (1:1) у 7-му турі МЛС. Результат та відеоогляд зустрічі у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 7-й тур

Інтер Маямі – Торонто – 1:1

Голи: Мессі, 45+5 – Бернардескі, 45+2

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Інтер Маямі розписав очки з Торонто. Команди забивали лише у компенсований час до першого тайму. Відкрив рахунок Федеріко Бернардескі. Інсіньє віддав на партнера, а Феде не завадили пробити навіть три суперники поряд. До слова, Інсіньє та Бернардескі здобували титул чемпіона Європи у складі збірної Італії у 2021-му. На гол, створений італійцями, відповів Мессі, який врятував свою команду від поразки.

Інтер Маямі перебуває на другому місці з 14 балами у турнірній таблиці МЛС. Торонто посідає передостанню сходинку з трьома очками.

Ліонель Мессі в останніх восьми матчах за Інтер Маямі у всіх турнірах оформив шість голів та віддав два асисти.