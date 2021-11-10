Вчора (9 листопада) зірка ПСЖ частково займався у загальній групі Аргентини, повідомляє журналіст Вероніка Брунаті.

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Через проблеми з коліном Мессі не грав у останніх двох матчах за ПСЖ. Втім, 34-річний форвард полетів у табір збірної і спробує допомогти у двох принципових поєдинках. Якщо вихід у старті проти Уругваю (13 листопада) ще під питанням, то на Бразилію (17 листопада) капітан "альбіселесте" повинен бути повністю готовий.

Нагадаємо, Аргентина посідає другу сходинку південноамериканського відбору на ЧС, поступаючись 6 очками якраз бразильцям.

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