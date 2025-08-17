Інтер Маямі здобув перемогу над Лос-Анджелес Гелаксі (3:1) у черговому матчі МЛС. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Інтер Маямі – Лос-Анджелес Гелаксі – 3:1

Голи: Альба, 43, Мессі, 84, Суарес, 90 – Пенсіл, 69

Синчук не допоміг Монреалю перемогти ДС Юнайтед, нічия Коламбуса з Чеберком: МЛС

Ліонель Мессі напочатку серпня отримав травму і не виходив на поле. Його повернення до складу Інтер Маямі відсвяткував впевненою перемогою.

Перший гол господарі організували завдяки старанням екс-гравців Барселони. Бускетс вирізав на Альбу класну передачу, а Жорді не схибив. По перерві на поле вийшов Мессі. Спочатку Лео оформив гол з передачі де Пауля. А через шість хвилин допоміг відзначитися Суаресу. У підсумку Інтер Маямі переміг 3:1.