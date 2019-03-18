Мессі: Фанати суперника ніколи раніше не аплодували мені після забитого гола

Нападник Барселони Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Бетісом у 28 турі УПЛ.

"Я дуже вдячний вболівальникам Бетіса, зі мною такого ніколи не було, аби мені аплодували фанати суперника після забитого мною гола. Вони завжди дуже добре до нас ставляться, незважаючи на те, що ми їх суперники.

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Це дуже важлива перемога. Будь-які голи важливі, адже вони дозволяють нам набирати три очки. Барселона не могла дозволити собі програти після поразки Атлетіко", – цитує Мессі Marca.

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Нагадаємо, у матчі 28 туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса Мессі відзначився хет-триком, а Барселона перемогла з рахунком 4:1. Крім того, вболівальники Бетіса стоячи аплодували аргентинському футболісту.