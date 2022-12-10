Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі не приховував емоцій після перемоги над Нідерландами у серії післяматчевих пенальті.

"Вражає, як боролися всією командою, всі разом, знаючи, як страждати на полі. Ми в четвірці найкращих у світі, вперед, бл**а", – написав Мессі у своєму Instagram.

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Зауважимо, що Лео вибухнув після поєдинку, наїхавши на ван Гала та на арбітра гри Матеу Лаоса. Пізніше дісталось форварду збірної Нідерландів Вауту Вегхорсту, якого Мессі назвав придурком та відмовився розмовляти.

Нагадаємо, сутички виникали і безпосередньо на полі, а переможця визначила лиша серія пенальті. Аргентина була кращою у лотереї, тому вийшла на Хорватію у півфіналі ЧС-2022.

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