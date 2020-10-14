Ліонель Мессі був дуже втішений важкою перемогою (2:1) збірної Аргентини у гостьовому матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Болівії.

Капітан "альбіселесте" в Instagram опублікував фото запальних святкувань з партнерами.

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"Великий тріумф на висоті (домашній стадіон болівійців розташований на 3,5 тисячах метрів над рівнем моря – прим. Футбол 24), який завжди дається важче. Попереду багато роботи, кваліфікація тільки розпочалася, і ми дуже раді, що здобули ці дві перемоги", – написав Мессі.

Нагадаємо, екс-форвард Шахтаря Марсело Морено вивів Болівію вперед, але аргентинці спромоглися гідно відповісти зусиллями Лаутаро та Хоакіна Корреа.

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