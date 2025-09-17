Інтер Маямі переграв Сіетл Саундерс (3:1) у МЛС. Результат та відеоогляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Інтер Маямі – Сіетл Саундерс – 3:1

Голи: Альба, 12, Мессі, 41, Фрей, 52 – Варгас, 69

У ніч на 17 вересня відбувся матч чергового туру МЛС між Інтером Маямі та Сіетл Саундерс. Поєдинок завершився переконливою перемогою господарів – 3:1.

Головною фігурою зустрічі очікувано став Ліонель Мессі. Аргентинець відзначився забитим м’ячем і результативною передачею, вкотре підтвердивши свій зірковий статус у складі Інтера. Жорді Альба також провів блискучий матч – на його рахунку гол і асист. Усі 90 хвилин на полі відіграв Серхіо Бускетс, тоді як Луїс Суарес пропустив поєдинок.

Цей результат має принципове значення для клубу з Флориди. Інтер Маямі взяв реванш за болючу поразку від Сіетла у фіналі Кубка Ліг, який відбувся 1 вересня й завершився з рахунком 0:3. Тепер команда Мессі повернула борг супернику та зміцнила свої позиції у регулярному чемпіонаті.

