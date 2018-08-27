Мессі довів до сліз юного фаната

Фанат Ліонеля Мессі не зумів стримати емоцій при зустрічі з кумиром.

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі роздавав автографи своїм шанувальникам.

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Серед них був і хлопчина, який розплакався, побачивши свого кумира.

Лео підписав футболку хлопчика та погладив по голові. Цієї миті юний фанат футбольного генія не забуде ніколи.

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