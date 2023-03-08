Тільки Ікер Касільяс і Кріштіану Роналду зіграли в Лізі чемпіонів більше матчів з перших хвилин, ніж Ліонель Мессі.

Сьогоднішня зустріч із Баварією в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала для форварда ПСЖ Ліонеля Мессі 150-ю у турнірі з перших хвилин. Про це інформує Opta.

Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Повідомляється, що більше матчів у стартовому складі у Лізі чемпіонів зіграли тільки два футболісти – Ікер Касільяс та Кріштіану Роналду. В активі іспанського голкіпера 176 матчів зі старту у головному європейському клубному турнірі, а у португальського форварда – 178 поєдинків.

Нагадаємо, Мессі 4 рази вигравав Лігу чемпіонів (всі тріумфи – у складі Барселони).