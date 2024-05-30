Аргентинський символ Ліонель Мессі вирішує, чи приєднається до збірної на Олімпійських Іграх у Парижі.

Аргентина отримала офіційний дозвіл для залучення Хуліана Альвареса та Ніколаса Отаменді на Олімпіаді-2024. Манчестер Сіті та Бенфіка погодилися відпустити своїх гравців на турнір у Парижі, який вибивається з загального календаря.

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Кожна команда може залучити лише трьох футболістів, старших за 23 роки. Тренер аргентинської збірної Хав'єр Маскерано досі вмовляє Мессі стати третім, повідомляє Sport.es з посиланням на TyC Sports.

Ліонель в роздумах. Інтер Маямі не впливатиме на його вибір. Мессі вже має золоту медаль Олімпійських Ігор. У 2008-му він привів Аргентину до трофея на полях Китаю, а Маскерано тоді грав поруч з Лео.

Мессі водночас може зіпсувати плани Емі Мартінесу. Голкіпер публічно заявляв про мрію поїхати на Олімпіаду, але поки що не отримав дозвіл від Астон Вілли. Якщо Мессі погодиться, одіозний воротар опиниться поза заявкою.

Нагадаємо, що Аргентина зіграє з Україною на груповому етапі ОІ-2024. Команда Ротаня зійдеться з зірковими суперниками в останньому турі 30 липня в Ліоні. Інші конкуренти по групі – Марокко та Ірак.