В чемпіонаті Саудівської Аравії може поновитись протистояння легенд – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Аль-Хіляль продовжує намагатись переконати Мессі приєднатись до саудівського клубу, повідомляє журналіст Ромен Моліна.

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Зазначається, що Аль-Хіляль працює над цим вже кілька місяців. Одна з мотивацій клубу – відродити протистояння Мессі та Роналду.

До слова, відхід Лео з ПСЖ цілком може відбутись найближчим часом – Мессі відсторонили на 2 тижні через несанкціоновану поїздку в Саудівську Аравію. Сам аргентинець має іншу версію подій.

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