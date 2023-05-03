Мессі досі може відродити протистояння з Роналду – Аль-Хіляль продовжує переконувати Лео покинути ПСЖ
В чемпіонаті Саудівської Аравії може поновитись протистояння легенд – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
Аль-Хіляль продовжує намагатись переконати Мессі приєднатись до саудівського клубу, повідомляє журналіст Ромен Моліна.
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Зазначається, що Аль-Хіляль працює над цим вже кілька місяців. Одна з мотивацій клубу – відродити протистояння Мессі та Роналду.
До слова, відхід Лео з ПСЖ цілком може відбутись найближчим часом – Мессі відсторонили на 2 тижні через несанкціоновану поїздку в Саудівську Аравію. Сам аргентинець має іншу версію подій.
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