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Мессі досі мене зачаровує та дивує, – Іньєста

14:51 151 Читать на русском
Мессі досі мене зачаровує та дивує, – Іньєста
Мессі та Іньєста / Getty Images

Легендарний Андрес Іньєста відважив колишньому партнеру по Барселоні тонну компліментів.

"Мессі досі мене зачаровує. Велич Лео в тому, що він завжди вміє створювати сюрпризи. Він робить різницю на полі від матчу до матчу, не зупиняється роками. Тому навіть зараз, через стільки часу, Лео продовжує дивувати.

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Чому він, забивши мільйони голів, мріє про те, що зробив я? Чемпіонат світу дуже багато важить. Кожен мріє опинитися в фіналі Мундіалю та забити той гол.

Я розділив з ним неймовірну кількість м'ячів у різноманітних фіналах, але розумію, що той мій гол був особливим. Не просто переможний, а переможний на чемпіонаті світу. Мало кому таке судилося", – цитує Іньєсту Ole.

Іньєста відіграв поруч з Мессі в Барселоні 13 років, після чого поїхав завершувати кар'єру в Японію. Андрес забив переможний гол у фінал ЧС-2010, який приніс Іспанії титул чемпіона.

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Теги
Іспанія Андрес Іньєста Андрес Іньєста Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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