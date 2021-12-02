Стало відомо, як нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі віддав свої голоси у номінації за найкращого молодого гравця світу в 2021 році.

Прив'язаність до Барселони Ліонеля Мессі не зникла і після відходу з каталонського клубу – аргентинець поставив на перше місце Педрі, з яким встиг пограти протягом сезону 2020/21 у складі Барселони, повідомляє Sport.es.

Педрі став найкращим молодим гравцем року

Друге місце Лео віддав своєму нинішньому одноклубнику в ПСЖ Нуну Мендешу. Третя ж позиція дісталась зірочці Борусії Д Джуду Беллінгему.

Нагадаємо, минулого року нагороду не вручали, а у 2019-му найкращим молодим гравцем за версією France Football став Маттейс Де Лігт.

"Золотий м'яч 2021": Мессі на 7 вершині, історичне падіння Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі