Мессі допоміг Аргентині перемогти, Бразилія врятувалась з Уругваєм, Колумбія в більшості програла: кваліфікація ЧС-2026
У Південній Америці відбулись ще чотири матчі 12-го туру кваліфікації до ЧС-2026. Результати та огляди поєдинків дивіться на "Футбол 24".
Колумбія – Еквадор – 0:1
Гол: Валенсія, 7
Вилучення: Інкапіє, 34 (пряма червона)
Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартінес, 55
Бразилія – Уругвай – 1:1
Голи: Жерсон, 62 – Вальверде, 55
Чилі – Венесуела – 4:2
Голи: Варгас, 20, Рінкон, 29 (авт.), Сепеда, 38, 47 – Саваріно, 13, Рамірес, 22
Уругвай вирвав драматичну перемогу над Колумбією і витіснив Бразилію з топ-3 у кваліфікації на ЧС-2026
Колумбія вдома несподівано поступилася Еквадору, хоча грала більшу частину матчу у чисельній більшості. Єдиний м’яч, забитий гостями ще до вилучення, виявився вирішальним у цій напруженій зустрічі. А от Аргентина мінімально обіграла Перу. Переможний гол було забито на 55-й хвилині: Мессі записав до свого активу асист, допомігши партнерам забезпечити три очки.
Чилі та Венесуела влаштували справжнє шоу, завершивши гру з рахунком 4:2. Вже у першому таймі суперники обмінялися п’ятьма голами, а після перерви Сепеда оформив дубль, поставивши крапку в протистоянні. Бразилія та Уругвай розійшлися бойовою нічиєю 1:1. Першим відзначився Вальверде одразу після перерви, однак Жерсон відповів на 62-й хвилині, врятувавши "селесао" від поразки.