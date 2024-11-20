У Південній Америці відбулись ще чотири матчі 12-го туру кваліфікації до ЧС-2026. Результати та огляди поєдинків дивіться на "Футбол 24".

Колумбія – Еквадор – 0:1

Гол: Валенсія, 7

Вилучення: Інкапіє, 34 (пряма червона)

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Мартінес, 55

Бразилія – Уругвай – 1:1

Голи: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Чилі – Венесуела – 4:2

Голи: Варгас, 20, Рінкон, 29 (авт.), Сепеда, 38, 47 – Саваріно, 13, Рамірес, 22

Уругвай вирвав драматичну перемогу над Колумбією і витіснив Бразилію з топ-3 у кваліфікації на ЧС-2026

Колумбія вдома несподівано поступилася Еквадору, хоча грала більшу частину матчу у чисельній більшості. Єдиний м’яч, забитий гостями ще до вилучення, виявився вирішальним у цій напруженій зустрічі. А от Аргентина мінімально обіграла Перу. Переможний гол було забито на 55-й хвилині: Мессі записав до свого активу асист, допомігши партнерам забезпечити три очки.

Чилі та Венесуела влаштували справжнє шоу, завершивши гру з рахунком 4:2. Вже у першому таймі суперники обмінялися п’ятьма голами, а після перерви Сепеда оформив дубль, поставивши крапку в протистоянні. Бразилія та Уругвай розійшлися бойовою нічиєю 1:1. Першим відзначився Вальверде одразу після перерви, однак Жерсон відповів на 62-й хвилині, врятувавши "селесао" від поразки.